المغرب يسلم متهم بالتهريب الدولي للمخدرات إلى الجزائر

القاهرة - سامية سيد - أشرفت السلطات الأمنية بالمغرب، على تسليم مواطن جزائرى مطلوب للسلطات الجزائرية في قضية جنائية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وجرت عملية التسليم عبر المنفذ الحدودي "زوج بغال بوجدة والعقيد لطفى بمغنية"، شرق مدينة وجدة، في إطار معاهدة تسليم المجرمين التي تنظمها الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت الجزائري المعنى في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات، حيث قضى سنتين حبسا نافذا في المغرب، قبل أن يصدر قرار قضائي بتسليمه للسلطات الجزائرية بناء على طلب التسليم الصادر عنها.وذكرت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر مطلعة أن "المواطن الجزائرى الذى جرى تسليمه يدعى محمد، ويبلغ 31 سنة، وقد كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات".