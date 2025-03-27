شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة "جلبون" فى جنين شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة جلبون شرق جنين، شمال الضفة الغربية، وحولت منزلا فيها لثكنة عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت فى شوارعها وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص الحى، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال داهموا منزلا واستولوا عليه وحولوه لثكنة عسكرية.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطينى وطفلتان بجروح، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية شقبا، غرب رام الله.