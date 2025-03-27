شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إطلاق سراحه.. المخرج الفلسطيني حمدان بلال يروي تفاصيل اعتداء مستوطنين عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، عن تفاصيل الاعتداء عليه على يد مستوطنين، قائلا: "إن جنديين إسرائيليين اثنين ساعدوا المستوطنين الإسرائيليين الذين اعتدوا عليه خارج منزله وهددوا بقتله".



وفي مقابلة أجراها مع صحيفة (الجارديان) البريطانية، سرد بلال الأحداث العنيفة التي تعرض لها أمس الأول؛ حيث حاصره جنديان إسرائيليان بينما اعتدى عليه أحد المستوطنين وضربه بعنف على رأسه وهدد بإطلاق النار عليه.



وتابع بلال قائلًا "بدأ كل شيء قرابة الساعة السادسة مساءً يوم الإثنين"، مضيفًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بأن مستوطنين دخلوا قرية سوسيا التي تقع جنوب الخليل بالضفة الغربية.



وقال شهود عيان للجارديان إن بعض المستوطنين كانوا مسلحين بهراوات بينما حمل آخرون سكاكين وحمل أحدهم بندقية من طراز إم 16، ودخلوا القرية التي يعيش بها بلال برفقة مجموعة من الجنود الإسرائيليين، حيث توجه أحد المستوطنين برفقة جنديين إسرائيليين نحو منزل بلال، وبدأ الجنود إطلاق النار في الهواء لمنع أي شخص من مساندة بلال الذي كان يصرخ طلبًا للمساعدة.



وأوضح المخرج الفلسطيني - الذي أطلق الجيش الإسرائيلي سراحه أمس بعد أن اعتقله بمركز شرطة في الضفة الغربية - "الجنديان وجها بنادقهم نحوي بينما بدأ مستوطن بضربي من الخلف، ثم ألقيا بي أرضا، وبدأ المستوطن يضربني على رأسي، ثم قام جندي أيضًا بضربي بعقب بندقيته على رأسي. بعد ذلك أطلق النار في الهواء.. وفي تلك اللحظة، ظننت أنني سأموت".



وأشارت الصحيفة إلى أن جنودًا إسرائيليين نقلوا بلال وهو مصاب ومكبل اليدين ومعصوب العينين برفقة فلسطينيين اثنين آخرين إلى مركبة عسكرية ثم إلى مركز شرطة في مستوطنة كريات أربع بالضفة الغربية.



وقال بلال أحد المخرجين الأربعة الذين شاركوا في إخراج فيلم "لا أرض أخرى" الذي يوثق الدمار الذي لحق بالقرى في الضفة الغربية، إن جنودًا إسرائيليين اعتدوا عليه بالضرب أثناء اعتقاله انتقامًا منه لفوز الفيلم الذي شارك في إخراجه بجائزة الأوسكار.



ولفت إلى أن الفيلم فاز بجائزة الأوسكار قبل ثلاثة أسابيع ومنذ ذلك الحين تصاعد العنف ليس فقط تجاهه أو تجاه النشطاء وطاقم الفيلم بل ضد جميع السكان.



وأشارت الجارديان إلى أنه خلال الحرب في غزة، قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق، كما تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.