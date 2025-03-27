شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثى: 15 غارة أمريكية استهدفت صنعاء خلال الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام حوثية أن 15 غارة أمريكية استهدفت صنعاء باليمن خلال الساعات الماضية.

وأعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى مايك والتز، أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن ضم صحفى بالخطأ إلى مجموعة دردشة مشفرة عبر تطبيق "سيجنال"، كانت تضم مسؤولين فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يناقشون خططًا لضربة عسكرية وشيكة ضد الحوثيين فى اليمن.

وقال والتز- في مقابلة صحفية أوردت صحيفة "يو.إس.آية.توداي" الأمريكية، مقتطفات منها، اليوم الأربعاء، "أنا من أنشأ المجموعة، إنه أمر محرج، وسنحقق في الأمر لمعرفة كيف حدث ذلك".

وكان والتز قد أضاف عن غير قصد جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، إلى مجموعة الدردشة المسماة "مجموعة الحوثيين الصغيرة" في 11 مارس، والتي ضمت أيضًا نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وأكد ترامب والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أنه لم يتم تبادل أي معلومات سرية داخل المحادثة.

إلا أن تقرير جولدبرج، الذي كشف تفاصيل عن أنواع الأسلحة المستخدمة وتوقيت الضربات، أثار انتقادات حادة من الديمقراطيين، الذين طالبوا باستقالة والتز ووزير الدفاع هيجسيث بسبب الخرق الأمني.

وقال السيناتور مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات: "بغض النظر عن أن المعلومات السرية لا يجب مناقشتها عبر أنظمة غير مصنفة، من المذهل أن هؤلاء المسؤولين الكبار لم يتحققوا حتى من هوية جميع الأعضاء في المجموعة".

من جانبه.. دافع ترامب عن والتز، مؤكدًا أنه لن يُقال من منصبه بسبب الحادث. وقال الرئيس الأمريكي: "لقد كان خطأ، لكنه لم يكن شيئًا مهمًا"، مشددًا على أن والتز سيبقى في منصبه.