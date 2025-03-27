شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الاحتلال انقلب على الاتفاق ورفض الانتقال للمرحلة الثانية باستئناف عدوانه على شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على الاتفاق الذي وقعه معنا ورفض الانتقال للمرحلة الثانية منه واستأنف مجددا عدوانه على شعبنا، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت حماس: "تلقينا مجموعة من المقترحات والمبادرات خلال المرحلة الماضية بشأن وقف إطلاق النار تعاملنا معها بإيجابية ومسؤولية".

في السياق، أفادت إعلام فلسطيني، بسقوط 3 مصابين بينهم طفلتان برصاص قوات الاحتلال في قرية شقبا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مناطق الإخلاء التوجه إلى جنوب وادي غزة، وأن أوامر الإخلاء تشمل أحياء الزيتون وتل الهوا والبلدة القديمة والشيخ.

وكان جيش الاحتلال، أصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 7 مناطق في قطاع غزة.