شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية النبي صالح بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأربعاء/ قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية وانتشر في شوارعها، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



وفي سياق متصل، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشبان الفلسطينيين بالضرب على مدخل بيتا جنوب نابلس.