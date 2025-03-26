الخليج اليوم .. وسائل إعلام: 17 غارة أميركية على محافظة صعدة خلال الليل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت طائرات مقاتلة أميركية سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في اليمن، وخصوصا في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي.

ووفقا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين، فقد نفذت الطائرات الأميركية المقاتلة 17 غارة على محافظة صعدة، مشيرة إلى أن الغارات امتدت، فجر اليوم، إلى مديرية حرف سفيان التابعة لعمران والحدودية مع صعدة.

وتضم مديرية حرف سفيان منشآت عسكرية للحوثيين في باطن جبالها.

ووفقا لمصادر يمينة فإن الغارات تركزت في مديريات سحار وآل سالم في كتاف بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وكانت صعدة شهدت أمس الثلاثاء 12 غارة جوية استهدفت منشآت عسكرية وأخرى مدنية.





ومنذ 15 مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وقالت جماعة الحوثي في بيان إنها عملية استهدفت "القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات (هاري) ترومان التي ينطلق منها العدوان على بلدنا".

وأشارت الجماعة إلى المواجهة مع القوات الأميركية استمرت لعدة ساعات.

وأكد البيان استمرار التصدي للقوات الأميركية ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات، مشددة على أن تنفيذ العمليات لن يتوقف "حتى وقف العدوات ورفع الحصار عن قطاع غزة"، داعية إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية ضد سكان القطاع.