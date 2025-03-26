شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" السعودية تبث 1.5 مليون رسالة توعوية خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من 1.5 مليون رسالة توعوية من خلال خدمة الشاشات الإلكترونية؛ لبثّ الرسائل التوعوية بلغات عالمية وتحمل عبارات متعددة من دعوية وإرشادية وترحيبية، في مصليات الفنادق الواقعة بجوار المسجد الحرام ومساجد الحلّ.



وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن الرسالة تضمن محتواها إيضاح مناسك العمرة وفضائل شهر رمضان، والتوعية الإسلامية وإيضاح العبادات والمعاملات والاعتكاف والصدقة والزكاة، إلى جانب بثّ رسائل توعوية عن الالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام .



وأشارت إلى أنه تم تركيب الشاشات في 12 موقعًا تتمثل في مصليات الفنادق الواقعة بجوار المسجد الحرام ومساجد الحل، فيما بلغ عدد الشاشات 37 شاشة عملاقة وتبث الرسائل بست لغات عالمية وهي العربية والإنجليزية والإندونيسية والفرنسية والأوردية والهندية (المليبارية)، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 800 ألف مستفيد.



وأكدت أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية في شهر رمضان الجاري لعام 1446هـ والجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لنشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية.