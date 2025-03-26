شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يغلقون طريقين ببلدة حزما بالقدس.. والاحتلال يقمع الأهالي بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مستعمرون اليوم الأربعاء، طريقين (مدخلين) في بلدة حزما شمال شرق القدس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستعمرين تحت حماية من قوات الاحتلال أغلقوا بزوايا حديدية مدخلين ببلدة حزما كانت تمر عبرهما مركبات فلسطينية.

وأكد أن جيش الاحتلال أطلق قنابل غازية تجاه الأهالي الذين احتجوا على إغلاق المدخلين لتفريقهم.



ومن اسطنبول، أشاد مدير مؤسسة "فيميد" الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون، اليوم الأربعاء، بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، لا سيما أهالي غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وقال المدهون - في مداخلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم - إن الاحتلال الإسرائيلي يريد الاستمرار في حرب غزة حتى لو قام بقتل جميع أهالي القطاع في محاولة لتغيير واقع منطقة الشرق الأوسط.



وأشار إلى المأساة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والناجمة عن الدمار الهائل الذي طال كل مقومات الحياة، مطالبا بضرورة الاستماع إلى أصوات أهالي غزة المنادية بوقف فوري للحرب والتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.



وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد سلام حقيقي مع الفلسطينيين، وإنما يبذل كل ما بوسعه لتفتيت الوحدة العربية والإسلامية وتصفية القضية ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى العمل لإيقاف الحرب بشكل فوري على غزة.