شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والالتزام بوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع.



جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم الأربعاء، وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ووزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية.



وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وكلٍّ من ألمانيا والنمسا ثنائيًّا، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى التنسيق المشترك إزاء التطورات في المنطقة.



وتطرّق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا، وجرى التأكيد على ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية سورية- سورية على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.



وأكد الصفدي ضرورة الاستمرار في دعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم والدول المستضيفة، بالتزامن مع العمل المكثّف على تهيئة البيئة التي تتيح عودتهم الطوعيّة إلى بلدهم.



ومن جانبهما، ثمّن فيزر وكارنر دور الأردن وجهوده التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.