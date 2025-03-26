الخليج اليوم .. استقالة مسؤول كويتي بسبب قضية سحوبات الجوائز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع المفاجآت التي تتكشف يوماً بعد يوم فيما بات يعرف كويتياً بـ فضيحة سحوبات الجوائز، أفادت وسائل إعلام كويتية بأن وكيل وزارة التجارة زياد الناجم تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل.

وذكر الناجم في خطاب استقالته الذي نشرته صحيفة "القبس": "لقد قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في قضية السحوبات من دون تأخير، إلا أن هذه الحادثة قد تجاوزت ببشاعتها حدود الوزارة، وعكست صورة سلبية للمواطنين عن وزارة التجارة والصناعة".

كما أضاف الناجم قائلاً: "من منطلق الشعور بالمسؤولية الأدبية بصفتي قياديا ودفاعاً عن جهود جميع المخلصين من موظفي الوزارة، أتقدم باستقالتي من منصبي كوكيل لوزارة التجارة والصناعة".

في الإطار ذاته، نشرت "الرأي" الكويتية تصريحات أدلى بها الناجم عقب استقالته، إذ قال إن الخلل الذي ترتبت عليه حادثة التلاعب بكوبونات السحوبات ليس وليد اليوم إنما حالة تراكمية تزايدت على مر السنين، طبقاً لـ"الرأي".

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدة إجراءات عاجلة فور اكتشاف التلاعب في السحوبات، وشكلت لجنة لتقصي الحقائق، وباشرت في التدقيق على جميع السحوبات السابقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى.