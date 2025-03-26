شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: التطبيع مع إسرائيل مرفوض من جميع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن التطبيع مع إسرائيل أمر مرفوض من جميع اللبنانيين.

وقال "لم نستنفد كل وسائل الضغط الدبلوماسي الدولي والعربي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها"

وكانت قد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا استشهد في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة قعقعية الجسر جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر أمني لبناني بوقوع إصابات بقصف مسيرة إسرائيلية بصاروخين سيارة في بلدة قعقعية.