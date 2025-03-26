شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يستعيد مطار الخرطوم ومعسكرات وأحياء من قوات الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

سيطر الجيش السودانى اليوم الأربعاء، على مطار الخرطوم الدولى، كما استعاد معسكرات وأحياء من قوات الدعم السريع.

وأكد قائد عمليات الخرطوم فى الجيش السودانى، السيطرة على المطار. وكانت مصادر قالت إن الجيش يحاصر الطرق والأحياء السكنية المجاورة للمطار الذى يقع في مركز المدينة، وظل لأشهر طويلة في قبضة الدعم السريع.

وفي وقت سابق، قال الإعلام العسكري السوداني إن سلاح المدرعات سيطر فجر اليوم على مقر الميناء البري بضاحية الصحافة شرقي بالخرطوم.

وأضاف أن قوات الجيش سيطرت أيضا على مباني كلية الهندسة بجامعة السودان وأحياء النزهة والصحافة.

كما قال الإعلام العسكري إنها أحكمت قبضتها على الجهة الغربية من كوبري المنشية، بينما قالت مصادر إن الجيش يقترب من إحكام سيطرته على جسر سوبا من ناحية الغرب.

وفي تطور متزامن، قال مصدر في الجيش السوداني، إن الجيش استعاد مصنع اليرموك الحربي ومعسكر طيبة للدعم السريع وبدأ الانتشار في منطقة الكلاكلات جنوبي الخرطوم.

كما قالت مصادر إن الجيش استعاد مدينة الباقير ومقر اللواء الأول مدرعات فيها جنوب الخرطوم، بينما أفادت مصادر محلية بأن الجيش السوداني بدأ عمليات عسكرية في محلية أم رمتة غربي النيل الأبيض.

وكان مصدر أفاد في وقت سابق بأن الجيش انتزع مساء الثلاثاء كل مواقع الشرطة وأجزاء واسعة من حي بري شرقي الخرطوم.

