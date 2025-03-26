شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين من غرب سلفيت وشرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأربعاء، شابين من بلدة الزاوية، غرب سلفيت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، قولها "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشابين عبودي صالح، باسم شقير".

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات استجوبت عددا من المواطنين ميدانيا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر وصباح اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن الاحتلال اقتحم المخيم مرتين متتاليتين فجر وصباح اليوم، واعتقل خمسة فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: سامر حشاش، محمد حشاش، علي حشاش، وماهر حرب، وهاني مشه.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اقتحم عدة أحياء في المنطقتين الغربية والشرقية من مدينة نابلس، وداهم منزلا عند مفترق زواتا غربا، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.