شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال:غارة جوية أمريكية تستهدف عناصر داعش بولاية بونتلاند والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة بونتلاند، أن طائرات حربية أمريكية شنت ضمن عمليات مكافحة الإرهاب، غارات جوية مكثفة الليلة الماضية على وادى ميرال فى محافظة "برى" بالولاية، حيث تتحصن ميليشيات تابعة لتنظيم داعش الإرهابى .

وأفادت إدارة بونتلاند في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية"صونا"،أن الغارات استهدفت مواقع محددة كانت تشهد تجمعات لعناصر داعش، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها العسكرية.

من جانبها، أوضحت قوات الأمن في بونتلاند، بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، أن القصف ألحق خسائر بالإرهابيين.