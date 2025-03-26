شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الأمريكى يشن سلسلة غارات على جماعة الحوثى فى عدة مناطق شمال اليمن والان مع تفاصيل الخبر

شن الطيران الأمريكى غارات جوية على جماعة الحوثى فى عدة مناطق بشمال اليمن.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الأمريكي شن 5 غارات جوية على مديرية سحار في صعدة شمال اليمن، كما استهدف القصف الجوي مديرية حرف سفيان مديرية عمران شمال صنعاء.

وأوضحت أن إجمالي عدد الغارات الأمريكية على اليمن بلغ 19 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.