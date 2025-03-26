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الطيران الأمريكى يشن سلسلة غارات على جماعة الحوثى فى عدة مناطق شمال اليمن

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الطيران الأمريكى يشن سلسلة غارات على جماعة الحوثى فى عدة مناطق شمال اليمن

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الأربعاء، 26 مارس 2025 09:56 ص

شن الطيران الأمريكى غارات جوية على جماعة الحوثى فى عدة مناطق بشمال اليمن.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الأمريكي شن 5 غارات جوية على مديرية سحار في صعدة شمال اليمن، كما استهدف القصف الجوي مديرية حرف سفيان مديرية عمران شمال صنعاء.

وأوضحت أن إجمالي عدد الغارات الأمريكية على اليمن بلغ 19 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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