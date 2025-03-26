شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تؤكد التزامها بدعم غزة وتستقبل مصابين فلسطينيين للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اليابان التزامها بمواصلة العمل مع الدول المعنية والمنظمات الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية وإعمار غزة، إلى جانب تعزيز جهودها الدبلوماسية لدعم حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والسلام الدائم فى المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نشرته، اليوم الأربعاء، أن طوكيو نقلت مريضا فلسطينيا بعد إصابته جراء الحرب في قطاع غزة، ليبدأ في تلقي الرعاية الطبية في المستشفى المركزي لقوات الدفاع الذاتي التابع لوزارة الدفاع اليابانية.

وأضافت أنه من المقرر نقل مريض فلسطيني آخر إلى اليابان خلال الأيام المقبلة لتلقي العلاج، وذلك ضمن إطار المساعدات الطبية استجابة للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، وبناء على طلب من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت اليابان - بحسب البيان - أن هؤلاء المرضى سيعودون إلى موطنهم بعد استكمال العلاج، ولا يعتزم توطينهم في البلاد.