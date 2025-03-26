شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضبط الحدود والتصدى لتدفقات الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات لتعزيز جهود ضبط الحدود والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وشدد عبد الحميد الدبيبة على "ضرورة تكثيف العمل الأمني والاستخباراتي لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بهذا الملف".

وأكد الدبيبة على "التزام الحكومة بتعزيز الأمن الوطني والتعاون مع مختلف الجهات لإيجاد حلول فعالة للهجرة غير الشرعية بما يضمن تحقيق الاستقرار".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، الثلاثاء، لمتابعة مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، بحضور وزير الداخلية المكلف ورئيس اللجنة العليا لمتابعة الملف، عماد الطرابلسي، الذي استعرض نتائج الاجتماع الطارئ للجنة العليا، والإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود.

وشارك في الاجتماع أيضا وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومى، ووزير العمل والتأهيل، علي العابد، ووزير المواصلات، محمد الشهوبي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري.