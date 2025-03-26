شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والرئيس الإماراتى يبحثان مستجدات المنطقة وجهود وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المستجدات بالمنطقة، خاصة الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد بالضفة الغربية، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني ورئيس دولة الإمارات بقصر البطين في أبوظبي، الثلاثاء.

وأكد الزعيمان، متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

وجرى التأكيد على إدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في تعزيز أمنهما واستقرارهما، وخدمة القضايا العربية.

وأقام الشيخ محمد بن زايد مأدبة إفطار تكريما للملك والوفد المرافق.

رافق الملك عبدالله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، خلال الزيارة - رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

وكان في استقبال ووداع الملك في مطار البطين: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسئ1ولين.