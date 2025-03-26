شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستقبل فلسطينيين اثنين من غزة لتلقى العلاج فى ظل الهجمات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة اليابانية، اعتزامها استقبال فلسطينيين اثنين مصابين من قطاع غزة؛ لتلقى العلاج، في ظل دعمها للقطاع للمرة الأولى وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة، مشددة على أنه لا يوجد أي نية لنقل الفلسطينيين من غزة إلى اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - التي أوردت النبأ نقلا عن مصادر حكومية يابانية - إن الفلسطينيين الاثنين سيصل أحدهما غدًا، والآخر يوم الجمعة المقبلة؛ لتلقي العلاج في المستشفى المركزي لقوات الدفاع الذاتي في طوكيو، وسيجرى تقديم المساعدة الطبية بناءً على طلب منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا - خلال جلسة برلمانية عقدت خلال فبراير الماضي - إن حكومته تبذل جهودًا لاستقبال الجرحى والمرضى من غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع.