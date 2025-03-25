شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يعود لـ عمان بعد زيارة إلى الإمارات لبحث جهود وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى عمان، مساء اليوم /الثلاثاء/، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكان العاهل الأردني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد بحثا المستجدات بالمنطقة، خاصة الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد بالضفة الغربية، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.



جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني ورئيس دولة الإمارات بقصر البطين في أبوظبي، اليوم الثلاثاء.