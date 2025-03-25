شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستقبل مصابين من غزة لتلقي العلاج في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم /الثلاثاء/، اعتزامها استقبال فلسطينيين اثنين مصابين من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج، في ظل دعمها للقطاع للمرة الأولى وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة، مشددة على أنه لا يوجد أي نية لنقل الفلسطينيين من غزة إلى اليابان.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - التي أوردت النبأ نقلا عن مصادر حكومية يابانية - إن الفلسطينيين الاثنين سيصل أحدهما غدًا، والآخر يوم الجمعة المقبلة؛ لتلقي العلاج في المستشفى المركزي لقوات الدفاع الذاتي في طوكيو، وسيجرى تقديم المساعدة الطبية بناءً على طلب منظمة الصحة العالمية.



وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا - خلال جلسة برلمانية عقدت خلال فبراير الماضي - إن حكومته تبذل جهودًا لاستقبال الجرحى والمرضى من غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع.