شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في حريق اندلع بمحطة وقود والان نبدء بالتفاصيل

الدفاع المدني اللبناني

الدمام - شريف احمد - سقط ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حريق اندلع اليوم الثلاثاء، قرب محطة للمحروقات في حي السبيل وسط مدينة الهرمل شرقي لبنان، أثناء تفريغ صهريج لمادة البنزين في خزانات المحطة.وامتدت النيران إلى المحلات المجاورة وكذلك تضررت عشرات السيارات من المارة والمركونة بمحيط 200 متر بشكل دائري، بالإضافة إلى انهيار جزء من مبنى مجاور، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.وأعلن الدفاع المدني اللبناني على موقعه بمنصة"إكس" عن " جهود جبارة للسيطرة على حريق محطة الوقود في الهرمل وسقوط ثلاثة ضحايا وثلاثة مصابين حالتهم حرجة".ويعمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل جندي أصيب في حريق الهرمل بمروحية عسكرية إلى أحد مستشفيات بيروت بسبب خطورة وضعه، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".وأسفر الحريق "عن وفاة طفلين لبنانيين كانا داخل سيارة مركونة في المحطة، فيما تعرض جدهما لإصابة بالغة، كما توفي طفل من التابعية السورية كان داخل سيارة أخرى، وأصيب شخصان سوريان كانا برفقته، وهما في حال حرجة، إضافة إلى إصابة مواطنين بجروح متفرقة نقلا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج."وتوجهت فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني على الفور إلى موقع الحريق، "حيث تعمل منذ ذلك الحين على مكافحة النيران والحد من امتدادها، بمؤازرة عدة آليات وعناصر من مراكز بعلبك الإقليمي، الهرمل الإقليمي، والقبيات الإقليمي"، بحسب بيان الدفاع المدني.