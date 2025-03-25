شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أمريكا تطالب بطرد المقاتلين الأجانب في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز إن مسؤول أمريكي كبير التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لبحث العقوبات المفروضة على دمشق.

ويعد اللقاء هو أول تواصل مباشر رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وسوريا في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت الوكالة أن مطالب أمريكا لسوريا تشمل طرد المقاتلين الأجانب والمساعدة في العثور على الصحفي أوستن تايس.