شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 سوريين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بلدة كويا غرب درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 4 سوريين وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء، بجروح بينهم امرأة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة كويا غرب درعا.



وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوات الاحتلال توغلت في البلدة وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع وقامت بقصفها بعدة قذائف دبابات، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم امرأة.



وفي السابع عشر من الشهر الجاري استشهد ثلاثة سوريين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء غارات جوية لطيران الاحتلال على محيط مدينة درعا.