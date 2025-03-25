شكرا لقرائتكم خبر عن أوكسفام تحذر من مجاعة وشيكه فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت منظمة أوكسفام الدولية من تزايد خطر المجاعة على المدنيين اليائسين في غزة علي خلفية الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 يومًا، وقطعت الكهرباء عن غزة بعد بضعة أيام وقالت المنظمة إنه تعطلت عملياتها بشكل كبير مع استمرار الهجوم الإسرائيلي المتجدد والهجوم البري على غزة في يومه السابع.

ودعت منظمة أوكسفام إلى تجديد وقف إطلاق النار ورفع إسرائيل حصارها المستمر منذ 23 يومًا، والذى يعيق وصول المساعدات مجددًا لافته الي انه تمنع السلطات الإسرائيلية دخول شاحنات محملة بـ 63 ألف طن من المواد الغذائية لـ 1.1 مليون شخص وقد اضطرت العمليات إلى التوقف في مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي وسبل العيش، بالإضافة إلى تعزيز النظافة، وأعمال الإصلاح الأساسية للبنية التحتية المائية المتضررة.

وقالت بشرى الخالدى، مسؤولة سياسات الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة أوكسفام أنه أدى تجدد قصف إسرائيل للمناطق السكنية، بما في ذلك جباليا وخان يونس، إلى مقتل ما يقرب من 700 شخص، بينهم 200 طفل على الأقل منذ 18 مارس.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر تهجير قسري جماعي جديدة، مما أجبر حوالي 120 ألف فلسطيني على الفرار من 37% على الأقل من غزة. وتتسبب هذه الأوامر في حالة من الذعر والفوضى في ظل غياب أي مكان آمن فى غزة.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه على مدار 535 يومًا الماضية، دأبت إسرائيل على استخدام المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة كسلاح، مُنزلةً عقابًا جماعيًا بسكان غزة مضيفه إن حرمانهم من الغذاء والماء والوقود والكهرباء جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ويُسهم الكثيرون في المجتمع الدولى فى تمكين هذا من خلال صمتهم وتقاعسهم وتواطؤهم.