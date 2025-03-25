شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 140 مليون دولار التكلفة السنوية لاستهلاك التبغ فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد أن لبنان يمكنه تحقيق مكاسب اقتصادية تتجاوز 400 مليون دولار، وإنقاذ حياة نحو 40 ألف شخص خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، من خلال تطبيق توصيات اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أن التكلفة السنوية لاستهلاك التبغ في لبنان تبلغ نحو 140 مليون دولار، ما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتضمن هذه التكلفة نفقات الرعاية الصحية، وانخفاض الإنتاجية، وخسائر التنمية البشرية.

وأبرزت الدراسة أن الفوائد الاقتصادية لتطبيق سياسات مكافحة التبغ تفوق بكثير تكاليف التنفيذ، حيث تقدّر الفوائد بنحو 15.2 تريليون ليرة لبنانية مقابل 177 مليار ليرة فقط من التكاليف.

ويحتل لبنان المرتبة الأولى في المنطقة من حيث ارتفاع معدل انتشار التدخين، شدد الدكتور عبد الناصر أبو بكر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الصحة العامة والاقتصاد الوطني وأضاف أن "إدماج مكافحة التبغ في خطط الانتعاش الاقتصادي سيكون أمرا بالغ الأهمية لمساعدة لبنان على تحقيق أهدافه الاقتصادية".

وأبرزت الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو رئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، أن "تعزيز مكافحة التبغ في لبنان ليس ضرورة صحية فحسب، بل هو فرصة اقتصادية ينبغي اقتناصها"، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين حياة المواطنين اللبنانيين وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.

وذكرت الدراسة الأممية أن أكثر من 9000 شخص يموتون سنويا في لبنان بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ، ما يمثل أكثر من ربع مجموع الوفيات في البلاد.