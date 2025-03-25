شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ50.144 شهيدا و113.704 مصابين منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 50 ألفا و 144 شهيدا والإصابات إلى 113 ألفا و 704 إصابات منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن من بين الحصيلة 792 شهيدا، و 1663 مصابا منذ 18 مارس، كما أشارت إلى وقوع 62 شهيدا و296 مصابا ️، والذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.