شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة تابعة للدعم السريع تستهدف مسجدا بالخرطوم وتقتل 5 مدنيين والان مع تفاصيل الخبر

استهدفت مسيرة تابعة للدعم السريع، مسجدا بحى الدوحة التابع لحلة كوكو في شرق النيل بالعاصمة الخرطوم، في صلاة التراويح مساء الاثنين، وهو ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين في الأقل وإصابة آخرين.

وكشفت وسائل إعلام سودانية، أن الجيش السوداني، واصل قصف مواقع تابعة للدعم السريع في أحياء الجديد والثورة والباقير في الخرطوم.

وذكر مصدر أن الجيش دمر 5 عربات قتالية بالمسيرات، وهو يعمل حاليا على إخلاء الأحياء الجنوبية للخرطوم من مقاتلي الدعم السريع.

وكشف مصدر عسكرى، أن الجيش سيطر على عربات قتالية وأسلحة وذخائر بعد سيطرته على مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة.

وانحصر نطاق المعارك في مواقع وأحياء معينة بالخرطوم بعد سيطرة الجيش بالكامل على محليات بحري وشرق النيل وأجزاء واسعة من محليات أم درمان والخرطوم وأمبدة.

وتشتد حدة المعارك في العاصمة الخرطوم، بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، وأشارت مصادر محلية، لسماع دوي قصف متقطع في عدد من أحياء العاصمة، فيما يواصل الجيش حملة تمشيط واسعة في الخرطوم.