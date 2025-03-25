شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 45 عنصرا من ميليشيا الدعم السريع وتدمير مركبات قتالية فى الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر التابعة للقوات المسلحة السودانية، تمكنها من تنفيذ عملية نوعية استهدفت ميليشيا الدعم السريع فى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دافور، مشيرة إلى أنها استطاعت تحرير مجمع العافية الطبى، وتطهير أحياء "مكركا، الكفاح، قشلاق الشرطة بالكامل بجانب القضاء على قائد القوة المتسللة.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة، أنها تمكنت من القضاء على 45 عنصرا من الميليشيا، وإصابة 10 آخرين، فضلا عن الاستيلاء على 3 سيارات دفع رباعى، بينما فر باقى العناصر هاربين، وفقا لوكالة سونا.

وقالت الفرقة السادسة مشاة، أن الضربات الجوية الدقيقة التي نفذتها القوات الجوية عبر طائراتها المسيرة أسفرت عن تدمير 7 مركبات قتالية كانت تحاول الانسحاب شمالا، وتعطيل عربة محملة بالذخائر والدعم اللوجستي.

وأشارت الفرقة أن قواتها أسرت عنصرين من الميليشيا، واللذان كشفا مخططاتها وتعليماتها بشأن إرسال تعزيزات جديدة لتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في مدينة الفاشر خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت الفرقة أن المليشيا واصلت قصفها المدفعي العشوائي للمدنيين بأحياء مدينة الفاشر الأحد، مستخدمة المدفع عيار 120، وأسلحة متوسطة، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال وامرأة، وإصابة آخرين بجروح تم إسعافهم إلي المراكز الصحية لتلقى العلاج.

وأوضحت الفرقة أن المليشيا شنت هجمات نهب، وسرقة طالت ممتلكات، ومواشي المواطنين مما أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من الأسر إلي داخل أحياء المدينة.