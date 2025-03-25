شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد حرصه على استدامة الأمن فى طرابلس شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، حرص حكومته على استدامة الأمن فى طرابلس عاصمة الشمال اللبنانى وحماية أبنائها.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء، لمدينة طرابلس اللبنانية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وعقد سلام اجتماعا في قاعة الاستقلال فى السرايا، بحضور نائب رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والأشغال والتربية،و محافظ الشمال وقيادات أمنية وقضائية، داعيا إلى أكبر تنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعدم التهاون مع المخالفين لإعادة ثقة المواطنين بالدولة.

