شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تعلن استشهاد أحد كوادرها بمدينة قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، براء يوسف مسكاوى الذى استشهد فجر اليوم بعد اشتباكه مع قوة إسرائيلية حاصرته في حي النقار بمدينة قلقيلية.

وأكدت كتائب القسام في بيان لها، أن هتاف الشهيد بـ "لبيك يا غزة" خلال اشتباكه مع قوات العدو، سيبقى يدوّي في كل أرجاء ضفتنا الغرّاء ما دام العدوان الغاشم متواصلًا بحق أهلنا في القطاع الصامد.

وختمت القسام بيانها بالقول، وإذ نودع أحد مجاهدينا الأبطال، فإننا نجدد قسمنا لله ثم لأبناء شعبنا، بأن نبقى على عهد الشهداء، وأن نواصل جهادنا حتى النصر أو الشهادة.

فيما اعلنت هيئة إعلام الأسرى استشهاد القائد الوطني والأسير المحرر جبر عمار متأثراً بإصابته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر إعلام الاسري في بيان له ان عمار هو أسير محرر أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال وتحرر في صفقة التبادل في العام 1983.

وبين أنه كان من كوادر المقاومة ضد الاحتلال في غزة بعد 1967، ويعد من مؤسسي الحركة الإسلامية في السجون.