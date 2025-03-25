شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تدعو إلى شد الرحال والاعتكاف فى الأقصى والاشتباك مع الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت حماس في بيان لها الاحتلال الإسرائيلى بتصعيد عدوانه الهمجي وارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمراره فى جرائمه بالضفة والقدس والمسجد الأقصى المبارك، بدعم أمريكي كامل، وصمت دولى مطبق.

ودعت حماس كافة الشعوب وأحرار العالم إلى النفير العام أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، دفاعاً عن غزة والقدس والأقصى، ونصرة لصمود الفلسطينيين ، ورفضاً لجرائم الاحتلال وداعميه.

وطالبت حماس الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى شدّ الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل الساحات، نصرةً لغزة والقدس والأقصى.

كما دعت حماس الفلسطينيين في الداخل والشتات بمناسبة يوم الأرض (30 مارس)، إلى الخروج في مسيرات شعبية حاشدة، رفضاً لسياسات التهجير والضمّ، وتمسّكاً بحق العودة والتحرير، جعل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة محطات غضب واحتجاج في كل الساحات، ومواصلة الضغط على الاحتلال وداعميه، عبر المظاهرات والمسيرات الحاشدة ومحاصرة السفارات الصهيونية والأمريكية، وفضح جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فلسطين وغزة والقدس، ودعوة الأمة لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على أرضه ودفاعه عن أرضه ومقدساته.