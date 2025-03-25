شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 17 فلسطينيا فى استهداف الاحتلال منازل وخيام النازحين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 17 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون إثر عمليات قصف الاحتلال الإسرائيلى منازل وخيام نازحين فى خان يونس، ومخيم البريج، ومدينة غزة، والزوايدة، ودير البلح، بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، باستشهاد عائلة مكونة من 5 أفراد جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مدينة حمد غرب خان يونس، كما استُشهد مواطنان أحدهما طفل، في استهداف الاحتلال منزلا بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

واستُشهد 5 فلسطينيين آخرين، بينهم امرأتان، في قصف مماثل استهدف منزلا في مخيم البريج، واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، واستُشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع النخيل بدير البلح وسط قطاع غزة.