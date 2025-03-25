شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال وإصابة آخرين فى قلقيلية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

استُشهد شاب فلسطينى بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى على محل تجارى بمدينة قلقيلية شمال غرب الضفة العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن الشاب استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية، قبل أن يتم احتجاز جثمانه، مشيرة إلى إصابة مواطنين آخرين.

وكانت وحدات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تبعتها تعزيزات عسكرية، قد اقتحمت المدينة من مدخليها الشرقي والشمالي، وداهمت حي "النقار"، وحاصرت محلا تجاريا بالمنطقة الغربية، كان فيه الشهيد، وطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي العيارات النارية بكثافة تجاه المحل المحاصر، ثم تبعها إطلاق قذائف "أنيرجا"، إلى أن استُشهد الشاب الفلسطيني، وتم احتجاز جثمانه.

وفي سياق متصل، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بي تلحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن المواجهات تركزت وسط بيت فجار، حيث أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وعدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت 8 فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيمي بلاطة شرقا، والعين غربا.