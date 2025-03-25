شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" يستنكر إنشاء وكالة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكرت رابطة العالم الإسلامي إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة، والمصادقة على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، لإضفاء الشرعية عليها.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الانتهاج الهمجي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويضها المتعمِد لكل آفاق الحل والمساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعود بالأمن والاستقرار على المنطقة والعالم.





المملكة تدين القرار الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

كما أدانت المصادقة على فصل (13) حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.