شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فلسطينية: شعبنا لن يقبل بالتهجير من أرضه بأى شكل من الأشكال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالتهجير من أرضهم بأي شكل من الأشكال.

وقالت الوزيرة الفلسطينية في مقابلة مع قناة (سي جي تي إن) الصينية الناطقة بالعربية اليوم الثلاثاء، إن السلطة لن تقبل بتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية كانت ردها واضحا بالرفض القاطع لهذه المخططات.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا دائما مع الدول العربية بشأن اليوم التالي في قطاع غزة، لافتة إلى أن السلطة الفلسطينية شاركت في الخطة التي أقرتها القمة العربية الأخيرة بشأن مستقبل القطاع.

وأكدت أن السلطة تبذل مساعي حثيثة على الصعيد السياسي والدبلوماسي للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول.

وأضافت أن الوزارة تعمل لحشد أكبر دعم دولي حيال وقف العدوان وإغاثة قطاع غزة والضفة الغربية أيضا.. مشيرة إلى أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة لا يقل خطورة فهناك أكثر من 40 ألف مهجر من مخيمات شمال الضفة.