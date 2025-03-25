شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مسجدا فى قرية فامبيتا غرب النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في قرية فامبيتا غربي النيجر، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية النيجر في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأعرب السفير القضاة، في بيان الإثنين، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية النيجر، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.