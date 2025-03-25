شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات انتهاك للمواثيق الدولية والان نبدء بالتفاصيل

موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

المملكة تدين القرار الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين، لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.وأكد أن الإعلان انتهاك سافر أمام أعين المجتمع الدولي لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديد خطير على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت، مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأيضًا الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين وفق حدود عام 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.أدانت مصر بشدة إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة، إضافة إلى المصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الاثنين، أن ما تسميه إسرائيل "المغادرة الطوعية" يفتقد لأي أساس قانوني، مشددة على أن التهجير تحت القصف ومنع المساعدات يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة.

كما أدانت المصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.