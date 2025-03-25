شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نزوح 124 ألف شخص في قطاع غزة في غضون أيام جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، داعية في الوقت ذاته إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة.



وقالت الأونروا، في منشور عبر منصة (إكس)، أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية إن "124 ألف شخص نزحوا في غضون أيام، مضطرين للفرار من القصف المتواصل، حيث تحمل الأسر القليل مما لديها، وهي بلا مأوى ولا أمان ولا ثمة مكان يمكنهم الذهاب إليه".



وأضافت أن السلطات الإسرائيلية قطعت جميع المساعدات، فبات الطعام شحيحا والأسعار مرتفعة، واصفة الأوضاع في القطاع بأنها "مأساة إنسانية" ودعت إلى إنهاء الحصار.



واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، غاراته الجوية على قطاع غزة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.