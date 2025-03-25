شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الصحفى حسام شبات فى قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال لسيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الشاب حسام شبات خلال تأدية عمله فى تغطية الأوضاع في قطاع غزة.

واستشهد شبات أمس الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 208، بعد استشهاد شبات.

وأدان المكتب في بيان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.