شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن تدمير أكثر من 100 شاحنة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير أكثر من 100 شاحنة بيك أب في غارات جوية شنتها على قطاع غزة الإثنين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إن الغارات الجوية التي استهدفت الشاحنات الصغيرة طالت جميع مناطق غزة كما استهدفت إحدى الغارات مبنى كان يُخزن فيه عدد من الشاحنات الصغيرة.



وأضاف أن حماس استخدمت هذه الشاحنات في هجومها 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات أخرى في غزة، كما شوهد مسلحون من حماس يستعرضون هذه الشاحنات خلال مراسم إطلاق سراح المحتجزين الأخيرة.