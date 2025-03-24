شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: تثبيت "الإنسان الفلسطيني" على أرضه هو عنوان المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، أن تثبيت "الإنسان الفلسطيني" على أرضه هو عنوان المرحلة، وأساس العمل والجهد غير المنقطع الذي يقوده الملك عبدالله الثاني على الساحة الدولية شخصيا لدعم قضية الشعب الفلسطيني وحمايته.



وشدد رئيس الوزراء الأردني -في مداخلة له خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على أنه لا يوجد موقف يضاهي أو ضاهى موقف الأردن تجاه دعم الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى إن العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في غزة، الذي أودى بحياة المئات من الشهداء الأبرياء خلال الأيام الأخيرة، "تجاوز موضوع الإدانة" ويستدعي ردود فعل دولية تضمن وقف هذا العدوان المتوحش، وضمان الدعم الإنساني الفوري والمتكامل لسكان غزة، وبدء إعادة الإعمار لتمكين المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.