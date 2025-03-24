الخليج اليوم .. الرياض تستضيف مباحثات روسية أمريكية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستضيف الرياض بدءا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو مباحثات وفدي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول تسوية النزاع الأوكراني.

وتعقد الاجتماعات في فندق "ريتز كارلتون" وراء أبواب مغلقة، وطلب الأمن السعودي من الصحفيين مغادرة الفندق.

وكان الوفد الروسي قد وصل السعودية مساء أمس الأحد، ويرأسه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية سيرغي بيسيدا.

وأعرب كاراسين في وقت سابق عن أمله في أن يتمكن الجانبان الروسي والأمريكي من إحراز تقدم خلال لقاء الرياض الذي من المرتقب أن يركز على مبادرة البحر الأسود.

ومن المتوقع أن يضم الوفد الأمريكي مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية مايكل أنتون، بالإضافة إلى مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

وكان الوفد الأمريكي اجتمع أمس الأحد مع نظيره الأوكراني في الرياض أيضا، ووصف وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف أن المباحثات كانت "مثمرة".

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.

واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.

المصدر: "تاس"