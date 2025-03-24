الخليج اليوم .. وفد أوكرانيا: لقاء متوقع مع الأميركيين بعد مفاوضات الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد محادثات الأميركيين مع الروس في السعودية، قال عضو في الوفد الأوكراني إلى المحادثات مع الجانب الأميركي في الرياض، أن يتوقع جولة جديدة حول هدنة محتملة، الاثنين.





وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته لفرانس برس "ننتظر راهنا نتائج الاجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا" الجارية حاليا في الرياض، مضيفاً "ومن بعدها سنجري لقاء آخر مع الولايات المتحدة".

كما أوضح المصدر أن الاجتماع الجديد متوقع "اليوم" الاثنين، وذلك بعدما اجتمع الأوكرانيون والأميركيون الأحد في الرياض.

هدنة جزئية

يأتي ذلك، بعدما بدأ مسؤولون أميركيون وروس محادثات في السعودية الاثنين للبحث في هدنة جزئية محتملة في الحرب الأوكرانية، غداة محادثات بين وفدين من واشنطن وكييف، في إطار سعي دونالد ترامب لإيجاد نهاية سريعة للحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات.

واجتمع الفريقان الأميركي والروسي خلف أبواب مغلقة في أحد فنادق الرياض الفخمة، حيث طُرحت إمكانية إحياء اتفاقية البحر الأسود لعام 2022.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد نهاية سريعة للحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، آملا أن تمهد المحادثات في الرياض لتحقيق اختراق.

ويدرس المسؤولون الآن إمكان استئناف اتفاقية البحر الأسود للحبوب، وهي اتفاقية مدتها عام سمحت بشحن ملايين الأطنان من الحبوب وغيرها من صادرات الأغذية من مواني أوكرانيا.

اتفاقية البحر الأسود

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إحاطته اليومية إن "مسألة اتفاقية البحر الأسود وجميع الجوانب المتعلقة بتجديدها مطروحة على جدول الأعمال اليوم".

كما أضاف "كان هذا اقتراح الرئيس ترامب، ووافق عليه الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. وبهذا التفويض، سافر وفدنا إلى الرياض".

وكانت انتهت اللقاءات بين الوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف والأميركيين في وقت متأخر من ليل الأحد.

وأعلن عمروف أن جولة المحادثات التي عقدت في الرياض لوضع حد للحرب كانت "مثمرة ومركّزة".

يذكر أن هذه المفاوضات التي انطلقت أمس بين الوفدين الأميركي والأوكراني، أتت بعدما طرحت الولايات المتحدة قبل أسابيع مقترحا لهدنة مؤقتة تمتد 30 يوماً بين كييف وموسكو، وتتوقف خلالها جميع الهجمات بشكل كامل لاسيما ضد البنى التحتية ومنشآت الطاقة، وترسي تهدئة في البحر الأسود.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت سابقاً أن بوتين وافق على وقف الهجمات على منشآت الطاقة النووية.