الخليج اليوم .. دول الخليج أقل من المعدل العالمي في إصابات مرض السرطان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ معدل إصابات مواطني ومواطنات دول الخليج بمرض السرطان في العام 2023 نحو 31.7 ألف إصابة، أي بمعدل 90 حالة لكل 100 ألف من السكان، ما يعد أقل من المعدل العالمي المتمثل في 196.9 حالة لكل 100 ألف من السكان، طبقاً لبيانات المركز الإحصائي الخليجي.

ويوضح المركز الإحصائي الخليجي أن الإناث يشكلن نحو 54% من إجمالي الإصابات، فيما استعرض المركز خيارات دول الخليج المتخذة في إطار التقليل من انتشار مرض السرطان على غرار إنتاج السعودية لأول خلايا تائية تستخدم في علاج مرضى السرطان بما يخفض التكلفة بنحو 80%.

في المقابل، أطلقت سلطنة عُمان 7 وحدات جديدة للبرنامج الوطني للفحص المبكر الأكثر شيوعًا بين النساء، فيما أطلقت الإمارات العربية المتحدة العقار الدوائي الثوري الجديد (تريميليموماب) لتكون من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في الحصول على هذا العقار، وهو الابتكار الدوائي الذي يُعدُ نقلةً نوعيةً في علاج السرطان، كما وفرت البحرين أحدث الأجهزة الطبية بدعم من جمعية البحرين لمكافحة السّرطان لمراكز الرعاية الصحية الأولية لتشخيص وعلاج مرضى السرطان.

إلى ذلك، أطلقت دولة قطر أول منصة إلكترونية في منطقة الخليج "وياكم" وهي مخصّصة لدعم تكلفة علاج مرضى السرطان ووسيلة مبسّطة وفعّالة للمرضى وعائلاتهم للحصول على الدعم المالي اللازم للعلاج فيما أطلقت دولة الكويت جائزة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.