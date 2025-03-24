اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية تدين إنشاء الاحتلال الإسرائيلي وكالة لتهجيرالفلسطينيين من غزة

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. السعودية تدين إنشاء الاحتلال الإسرائيلي وكالة لتهجيرالفلسطينيين من غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

في حين أكدت السعودية على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا