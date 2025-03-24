شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن لرئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق: وقف هجمات الاحتلال على غزة ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكد ملك الأردن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة، محذرا من خطورة التصعيد بالضفة الغربية والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.