شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يشدد على ضرورة وقف الهجمات على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، محذرا من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، في قصر الحسينية، اليوم الإثنين، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، حيث تناول اللقاء التطورات بالإقليم.



وأكد الملك عبدالله الثاني عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، والحرص على توسيع التعاون ومواصلة التنسيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية واستقرار المنطقة.



حضر اللقاء طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.