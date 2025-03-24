شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الصحفى الفلسطينى حسام شبات إثر قصف استهدف سيارته فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات في قطاع غزة استشهاد الصحفي حسام شبات، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارته شمالي قطاع غزة.

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 208 بعد استشهاد شبات.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ما أسفر حتى مساء الخميس عن أكثر من 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.